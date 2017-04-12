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Крым

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Публикации за 12.04.17

В Италии не успели арестовать крымское выставочное вино – всё выпили посетители

В Италии не успели арестовать крымское выставочное вино – всё выпили посетители

Крымское вино, участвовавшее в выставке в Италии, к моменту ареста по жалобе украинских властей, было практически полностью выпито гостями мероприятия.

Ко времени ареста на крымском стенде оставалось всего около 40 бутылок вина. Вся продукция разошлась на дегустации в первый же день выставки, отметили в Минсельхозе России.

Как передает корреспондент РИА , в комментарии министерства говорится, что на выставке Vinitaly в Италии крымскую продукцию действительно сняли с российского стенда.

Организаторы объясняли это обращением представителей посольства Украины в Италии в правоохранительные органы, поясняет «Интерфакс». Однако на популярности крымских вин этот инцидент не отразился: продукция вызвала большой интерес, и скандал, скорее, пошел даже на пользу крымским виноделам.

В своем фейсбуке гендиректор «Массандры» Янина Павленко написала, что популярность крымского стенда на выставке «зашкаливала». «Ничто не помешает крымскому вину вернуть себе былую славу в Европе», – заверила Павленко.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов и пообещал, что крымских виноделов будут защищать всеми возможными юридическими способами. В инциденте в том числе разбираются МИД и Минсельхоз РФ.

Vinitaly – ежегодная специализированная выставка вина. Образцы продукции, новейшие технологии производства и упаковки представляют несколько тысяч виноделов со всего мира.

В Италии представили свои вина крымские заводы «Массандра» и «Новый свет», которые находятся под западными санкциями, а также «Золотая балка», «Инкерман» и Alma Valley.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 12.04.17

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