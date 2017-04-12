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Крым

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Публикации за 12.04.17

В Киеве решили учредить День украинской астронавтики (СКРИН)

В Киеве решили учредить День украинской астронавтики (СКРИН)

Украинская кампания десоветизации достигла орбитальных масштабов: вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отменить День космонавтики 12 апреля в стране и определить другую дату празднования, связанную с незалежными космическими достижениями.

Как передает корреспондент РИА , Кириленко заявил журналистам, что дата космического праздника должна быть связана с первым выходом на орбиту астронавта-украинца независимой Украины, а не с первым полетом человека в космос.

Кириленко объявил, что обратится к президенту Украины Петру Порошенко и попросит издать указ о другой дате. В пример вице-премьер привел перенос на Украине Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. «Это правильный и фундаментальный процесс», – считает Кириленко.

Отметим, что украинский космонавт Леонид Каденюк совершил первый космический полет в 1997 году на американском шаттле «Колумбия».

Добавим, что 12 апреля является не чисто российским праздником, а международным. В СССР праздник был установлен в 1962 году, через год после исторического полета Юрия Гагарина. И в этот же день – 12 апреля – с 1968 года отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, утвержденный Международной авиационной федерацией.

С 7 апреля 2011 года Генассамблея ООН официально провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более 60-ти государств мира.

Новый День: В Киеве решили учредить День украинской астронавтики (СКРИН)

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 12.04.17

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