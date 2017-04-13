Первый космонавт Украины выступил резко против планов Киева о переносе Дня космонавтики

Публикации за 13.04.17

Космонавт, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил категорически против очередной «инициативы» киевских властей – о переносе на Украине Дня космонавтики на другую дату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Каденюк подчеркнул, что полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года – это событие не только «союзного», а планетарного и вселенского масштаба. И 12 апреля – это, в первую очередь, международный праздник.

«Естественно, я категорически против», – ответил Каденюк на вопрос радиостанции «Говорит Москва» о планах Киева перенести День космонавтики. «Полет Гагарина, – продолжил Каденюк, – имел вселенское значение. На одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос».

Украинский космонавт отметил, что День космонавтики – «всемирный». И ни в коем случае нельзя его ни отменять, ни «чем-то заменять». «Гагарина вообще никто не может заменить», – заключил он.

Леонид Каденюк совершил первый космический полет в 1997 году на американском шаттле «Колумбия».

Напомним, накануне вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил отменить День космонавтики 12 апреля в стране и определить другую дату празднования, связанную с незалежными космическими достижениями.

По мнению Кириленко, дата космического праздника должна быть связана с первым выходом на орбиту астронавта-украинца независимой Украины, а не с первым полетом человека в космос. Кириленко пообещал обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой издать указ о другой дате.

12 апреля является не чисто российским праздником, а международным. В СССР праздник был установлен в 1962 году, через год после исторического полета Юрия Гагарина. И в этот же день – 12 апреля – с 1968 года отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, утвержденный Международной авиационной федерацией. 7 апреля 2011 года Генассамблея ООН официально провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Соавторами резолюции стали более 60-ти государств мира.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 13.04.17

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