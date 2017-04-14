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Крым

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Публикации за 14.04.17

То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе
Фото crimeaplus.ru

То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе

Судьба крымского курортного посёлка Орджоникидзе и проживающих там жителей отдана на откуп военно-промышленной комиссии.

Как передает корреспондент РИА , Министерство курортов и туризма Крыма объявило, что к началу сезона в Крыму откроются три новых отеля, в том числе – на 194 номера – в Орджоникидзе.

Между тем Минпромполитики, пекущееся об интересах оборонно-промышленного комплекса, не одобряет превращения поселка под Феодосией в курортную зону, так как по его мнению, с точки зрения военной науки, курорт расположен «в уникальном гидрографическом месте».

В советское время Орджоникидзе, один из красивейших уголков Восточного Крыма, был закрытым поселком – из-за окружавших его военного завода и полигона по испытанию торпед в бухте Двуякорная. После их закрытия поселок обезлюдел, половина квартир в его пятиэтажках стала дачами, куда владельцы с материковой Украины и России приезжают на 2-3 месяца в году.

В 2014 году, когда впервые опубликовали проект создания в Крыму туристических кластеров, там имелся план организации яхтенной марины и фермы по выращиванию в Двуякорной устриц и сибаса.

Однако, после визита в Крым высоких представителей ОПК эти разговоры резко прекратились, потенциальных производителей марикульуры отправили на Донузлав.

Отвечая на вопрос о перспективах развития поселка и использования прилежащей акватории, замминистра промполитики Крыма Борис Кабаков признался: «Перспектив использования в качестве полигона у бухты пока нет. Но мы сторонники того, чтобы не торопиться: застроить это место, использовать как рекреационную зону – значит потерять место, достаточно интересное в плане гидрографии, тех возможностей, которые оно могло бы приносить промышленности».

В ближайшее время, по словам Кабакова, военно-промышленная комиссия решит, будет ли использовать эту площадку для своих целей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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