Крымским предприятиям хватает субсидий лишь на то, «чтобы стоять на ногах и не свалиться» / Требуются дополнительные организационно-правовые решения

Публикации за 14.04.17

В министерстве промышленной политики Крыма уверяют, что 2016 год стал удачным для многих основных предприятий республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это повлияли субсидии, за счет которых заводы и другие объекты удалось частично обновить.

Благодаря победе Крыма в федеральном конкурсе региональных программ, из федерального бюджета на поддержку предприятий направили дополнительные 90 миллионов рублей. Средства были распределены на конкурсной основе.

«Предприятия, получая из бюджета поддержку в виде субсидий, брали на себя обязательство вложить определенное количество собственных инвестиционных средств, помимо субсидийных, создать определенное количество рабочих мест, и приобрести определенное оборудование – для начала производства или увеличения производства современной импортозамещающей инновационной продукции», – пояснил начальник управления анализа и перспективного развития минпромполитики Крыма Александр Заяц.

В 2016 году субсидии получили ГУП «НИИ аэроупругих систем» (15,7 млн рублей), судостроительный завод «Залив» (38 млн рублей), ГУП «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» (5,43 млн рублей), АО «Пневматика» (1 миллион 900 тысяч рублей), завод «Симферопольсельмаш» (26 млн рублей), фирма «Сэлма» (28 млн рублей), НПО «Йодобром» (25 млн рублей) и ГП «КТБ «Судокомпозит» (10 млн рублей).

Как утверждает Заяц, результаты проверки показали, что бюджетные деньги были вложены эффективно. Профильные предприятия закупили суперсовременные обрабатывающие вычислительные центры и другое оборудование. К примеру, ГУП «НИИ аэроупругих систем» приобрели самое современное швейное оборудование, что позволило повысить производство парашютов.

Все восемь предприятий должны на протяжении 2016 и 2017 годов дополнительно вложить в свое развитие 100 миллионов из собственных средств. Еще одним условием при предоставлении поддержки было создание на протяжении двух лет 151 рабочего места, но благодаря заводу «Залив», суммарно на предприятиях в течение одно года создано уже 156 вакансий.

Несмотря на такие достижения промышленных предприятий, Заяц признал, что субсидирования в таком объеме все же недостаточно, и полученных денег хватает лишь на то, чтобы «стоять на ногах, и не свалиться».

В 2017 году софинансирования из федерального бюджета на поддержку крымских заводов не предусмотрено, и сумма средств на эти цели составит всего 50 миллионов рублей. Конкурс планируют объявить в мае, а пожелания участвовать уже озвучил Красноперекопский трубный завод и досрочно выполнившие свои обязательства по прошлой субсидии «Залив» и АО «Пневматика».

«У нас есть сложности на отдельных предприятиях, которые, как в дремучие ранние времена говорили, «в социалистическом соревновании тянут нас назад». Особо хотел бы обратить внимание на «Бухту Двуякорную» и «НИЦ «Вертолет» – они имеют специфическую направленность в деятельности своей. Пока они в нашем промышленном строю не нашли своего места, не имеют прямых договоров и определенной нагрузки, и висят на дотации – получают зарплаты», – заметил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Петр Запорожец, добавив, что пока там все же удается сохранять рабочий костяк технологов и конструкторов.

По словам замминистра промышленной политики Крыма Бориса Кабакова, в такой ситуации виновато украинское прошлое республики, во время которого развитию уникальных полигонов тогдашние власти никак не способствовали.

«По предприятиям, которые представляли из себя полигоны. Действительно, погодные условия Крыма, наличие большого количества солнечных дней, повлияли на то, что здесь очень удобно было проводить те или иные испытания, в том числе авиационной техники. Но за то время пока Крым был в Украине, предприятия, которые использовали эти площадки, были вынуждены создавать эти полигоны у себя по месту нахождения в России, или искать другие места», – пояснил Кабаков.

По его мнению, даже если крупные российские предприятия проявляют заинтересовать в их развитии и использовании, то, так как они интегрированы в определенные структуры, не имеют возможности выходить за рамки определенных бюджетов. Что обязательно потребуется для использования простаивающих промышленных ГУПов.

Тем не менее, он считает, что если отдать эти объекты под рекреационные отрасли, они «могут быть навсегда потеряны для России», даже если после такого решения пройдет всего два года. Решить их судьбу должна военно-промышленная комиссия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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