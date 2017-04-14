Рейтинг безопасности стран: в России жить страшно, но весело

Публикации за 14.04.17

Страна не вошла в сотню безопасных государств, но счастливых – полно

Симферополь, Апрель 14 (Новый День, Оксана Мурзина) – В свежем исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвящённом безопасности жизни в странах мира, Россия оказалась только на 109 месте из 136.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по сравнению с предыдущим рейтингом стране, тем не менее, удалось подняться на 17 пунктов.

Интересно, что в рейтинге счастья Россия – 49-я. Эксперты ВЭФ недоумевают: для жителей многих стран счастье невозможно без безопасности. Самые спокойные страны, как правило, самые счастливые. К примеру, Исландия уверенно держится в тройке лидеров по двум этим показателям. Но в России всё по-другому.

А вот соседняя Украина соответствует «норме», попав в десятку самых небезопасных и не особенно веселых стран. В рейтинге незалежная всего на одну строчку опередила Гондурас, заняв 127-е место. В исследовании 2016 года эксперты ВЭФ вообще не включили страну в список из-за недостаточного количества данных.

В компании с Украиной оказались также Кения (129), Египет (130), Венесуэла (131), Нигерия (132), Пакистан (133), Сальвадор (134), Йемен (135) и Колумбия (136).

А самой безопасной страной признана Финляндия. Второе место у Объединённых Арабских Эмиратов. В топ-10 вошли Оман, Гонконг (часть КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Отметим, что при составлении рейтинга его авторы учитывают такие параметры, как наличие военных конфликтов, ситуация с преступностью в стране, включая терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан.

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