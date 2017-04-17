Америкой руководит человек по кличке «Куриный помёт» – версия Стивена Кинга

Публикации за 17.04.17

«Король Хоррора» – всемирно известный американский писатель Стивен Кинг – обозвал президента США Дональда Трампа «трусливым куриным пометом». Так Кинг отреагировал на сообщения о «мегабомбе», сброшенной американцами на Афганистан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем твиттере Кинг написал, обращаясь к Трампу: «Давай, трусливый куриный помет, если ты оказался достаточно смелым, чтобы сбросить мегабомбу на Афганистан, должно хватить и смелости на то, чтобы опубликовать налоговые отчеты».

Напомним, что миллиардер Дональд Трамп в период предвыборной кампании стал первым за 40 лет кандидатом, который не опубликовал свою налоговую декларацию. Данный шаг вызвал резкое неодобрение части американской общественности.

В минувшую субботу в Нью-Йорке состоялся протестный «Налоговый марш», 5 тыс. участников которого требовали, чтобы Трамп опубликовал свою налоговую декларацию.

Ранее Белый дом предоставил публике информацию о выплаченных Трампом налогов за 2005 год: 38 млн долларов при 150 млн долларах дохода.

Информацией общественность осталась недовольна.

Вашингтон, Зоя Березина

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