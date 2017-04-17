ФСБ: изобличена банда, переправлявшая в Россию боевое оружие из Украины и ЕС

Публикации за 17.04.17

ФСБ и МВД России пресекли противоправную деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 24-х регионах РФ в отношении 54-х ранее выявленных членов банды осуществлены необходимые следственные действия. Из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие.

Это 18 пулеметов («Максим», «РПД», «МГ-43», «РГГК»), 43 автомата («АКСУ», «АКМ», «АК-74», «АК-47», «МП-43»), 29 пистолетов-пулеметов («ППШ», «МП-40», «ППД», «МП-5», «Кедр», «Витязь», «Томпсона»), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов («Наган», «ТТ», «ПМ», «П-38», «Беретта», «Маузер», «Коровина», «Вальтер», «Люгер», «Марголина»), авиационная пушка времен ВОВ.

Также изъято более 180-ти основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ.

Кроме того, сообщает пресс-служба ФСБ, обнаружены и изъяты наркотические вещества растительного происхождения и поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прекращена деятельность трех мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.

Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 17.04.17

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