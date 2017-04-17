Постмайданная Украина бьет рекорды эмиграции: «западенские нефтяники» бегут в Тюмень

Публикации за 17.04.17

Политика нынешних украинских властей приводит к тому, что население стремится сбежать из страны. Количество эмигрантов, покинувших Украину за последние три года, уже превысило число эмигрантов из Российской империи после революции 1917 года и Гражданской войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политолог Ростислав Ищенко отметил, что сейчас уезжают уже не только с юго-востока Украины, откуда все, кто хотел «уже уехали». Сейчас «чемоданные настроения» одолели и жителей западных областей Украины. По оценкам эксперта, это дополнительно 100-150 тыс эмигрантов, если считать с семьями.

«В российских консульствах на Украине стоят очереди из западноукраинских газовиков и нефтяников», – рассказал Ищенко в интервью «ПолитНавигатору». Он пояснил, что в середине 1960-х большая часть советского газа добывалась еще на Украине, и там же находились профильные вузы. Их выпускники после развала СССР работали в Тюмени вахтовым методом. А сейчас, подчеркнул Ищенко, «они боятся, что придурки, которые руководят страной, завтра могут закрыть границу и лишить их работы».

Ищенко напомнил, что после Октябрьской революции и Гражданской войны количество эмигрантов оценивалось в 4-6 млн человек. Украина же только за последние три года «после Майдана» потеряла около 10 млн населения. Из них убитых по самым пессимистическим оценкам – около 100 тыс., добавил Ищенко. Он привел и цифры: из этих уехавших 5 млн работает в России, 1,5 млн – в Польше, 3,5 млн осели по другим странам.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 17.04.17

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