Всероссийский опрос: Крым наш по праву, Донбасс никогда не станет «бандеровским»

Публикации за 18.04.17

Большая часть россиян уверена, что воссоединение с Крымом сделало Россию сильнее и пошло на пользу государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные показал опрос проведенный «Левада-центром».

Согласно опросу, мнение о пользе воссоединения с Крымом выразили 64% жителей России. В то же время нашлись и те, кто посчитал, что присоединение полуострова принесло больше вреда – таких граждан оказалось 23%. Год назад эти показатели составляли 70% и 18%.

В то же время, 78% россиян считают, что Россия не нарушала никакие международные нормы, присоединив Крым. В прошлом году количество имеющих такое мнение граждан было меньше – 71%. Тем не менее, 13% встали на сторону Украины и других государств, утверждающих, что правомерность процесса воссоединения полуострова с Россией соблюдена не была.

Вместе с тем, граждане России настроены на более эффективную финансовую поддержку полуострова – не только за счёт средств прямых дотаций из госбюджета, но и привлечения нефтегазовых доходов олигархов и частных инвестиций. Так, по мнению 41% участников опроса, финансирование Крыма происходит «за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». 32% уверены, что на эти цели направляются «доходы от продажи нефти и газа», что позволяет не сокращать расходы на соцсферу, науку и другие отрасли. Другие 11% опрошенных предполагают, что финансирование осуществляется за счет «частных инвестиций российского бизнеса».

Несмотря на усилия Кремля по переформатированию отношения Москвы к статусу Донбасса, россияне по-прежнему не хотят возвращать Донбасс «унитарной Украине». 37% опрошенных выразили пожелание, чтобы данный регион стал отдельным независимым государством. В прошлом году такой позиции придерживались всего 12% участников опроса.

Еще 21% россиян считают, что Донбасс мог бы стать частью Российской Федерации. Другие участники анкетирования, также составляющие 21% от общего числа, полагают, что регион мог бы остаться в составе Украины, но на правах «большей независимости». Всего 7% граждан выразили мнение, что Донбассу следует оставаться частью незалежной, в тех правах, в каких был регион до начала вооруженного конфликта с войсками Украины.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине. В республике был проведен референдум, результаты которого показали, что большая часть жителей полуострова выступает за воссоединение с Россией.

17 марта Верховный Совет республики принял постановление о независимости республики, и уже 18 марта президент России Владимир Путин и руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении в состав РФ новых субъектов.

После одобрения договора Государственной Думой и Советом Федерации, Путин подписал закон о его ратификации и федеральный конституционный закон о процедуре вхождения новых регионов в состав России.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.04.17

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