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Крым

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Публикации за 18.04.17

В аэропорту Минска Белорусский ОМОН потоптал пьяных украинских моряков и отправил в таком виде домой (ФОТО)

В аэропорту Минска Белорусский ОМОН потоптал пьяных украинских моряков и отправил в таком виде домой (ФОТО)

Украинские моряки, возвращавшиеся из Мавритании домой рейсом в Киев через Москву и Минск, устроили пьяный дебош в самолете и аэропорту белорусской столицы. «Герои морей» разбушевались настолько, что для их усмирения пришлось вызвать ОМОН, рассказал летевший этим же рейсом нынешний пресс-секретарь Януковича.

Как передает корреспондент РИА , очевидцы, летевшие с «новыми европейцами» одним рейсом, описывают происходящее кратко – «Настоящий кошмар».

В самолет украинцы садились уже пьяными. «Орали на суржике, ругались матом, свистели во время взлета», – рассказывает очевидец. Он добавляет, что соседями украинцев оказалась семейная пара из Испании, летевшая в Киев. «У людей просто были квадратные глаза. Пришлось их успокаивать», – отметил очевидец.

Как сообщает в аэропорту Минска дебош пьяных украинских моряков продолжился: между ними началась драка. Двое сцепились и повалились на пол, едва не обрушив находившийся рядом прилавок с алкоголем.

Угомонить пьяных не удавалось. Вызвали милицию и ОМОН. Прибывшие правоохранители без особых церемоний разняли драчунов. Однако, говорит очевидец, к удивлению всех свидетелей, «белорусы никого задерживать не стали и позволили им лететь дальше».

На рейсе в Киев «концерт» украинцев продолжился, но уже без рукоприкладства. «С ужасом представляю, что довелось испытать новым попутчикам моряков – после самолета они собирались ехать в сторону Одессы», – добавил очевидец.

Новый День: В аэропорту Минска Белорусский ОМОН потоптал пьяных украинских моряков и отправил в таком виде домой (ФОТО)

Фото очевидца

Минск, Зоя Березина

Минск. Другие новости 18.04.17

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