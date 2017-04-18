В аэропорту Минска Белорусский ОМОН потоптал пьяных украинских моряков и отправил в таком виде домой (ФОТО)

Украинские моряки, возвращавшиеся из Мавритании домой рейсом в Киев через Москву и Минск, устроили пьяный дебош в самолете и аэропорту белорусской столицы. «Герои морей» разбушевались настолько, что для их усмирения пришлось вызвать ОМОН, рассказал летевший этим же рейсом нынешний пресс-секретарь Януковича.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы, летевшие с «новыми европейцами» одним рейсом, описывают происходящее кратко – «Настоящий кошмар».
В самолет украинцы садились уже пьяными. «Орали на суржике, ругались матом, свистели во время взлета», – рассказывает очевидец. Он добавляет, что соседями украинцев оказалась семейная пара из Испании, летевшая в Киев. «У людей просто были квадратные глаза. Пришлось их успокаивать», – отметил очевидец.
Как сообщает «ПолитНавигатор», в аэропорту Минска дебош пьяных украинских моряков продолжился: между ними началась драка. Двое сцепились и повалились на пол, едва не обрушив находившийся рядом прилавок с алкоголем.
Угомонить пьяных не удавалось. Вызвали милицию и ОМОН. Прибывшие правоохранители без особых церемоний разняли драчунов. Однако, говорит очевидец, к удивлению всех свидетелей, «белорусы никого задерживать не стали и позволили им лететь дальше».
На рейсе в Киев «концерт» украинцев продолжился, но уже без рукоприкладства. «С ужасом представляю, что довелось испытать новым попутчикам моряков – после самолета они собирались ехать в сторону Одессы», – добавил очевидец.
Фото очевидца
Минск, Зоя Березина
Минск. Другие новости 18.04.17
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