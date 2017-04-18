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Крым

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Публикации за 18.04.17

Циклоны принесут в Крым шторм и похолодание с заморозками и снегом / На неделе без просвета
Фото bubr.ru

Циклоны принесут в Крым шторм и похолодание с заморозками и снегом На неделе без просвета

В Крыму на 18 и 19 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА , в связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 18 апреля и 19 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду.

«В среду в связи с прохождением холодного фронта резко похолодает. В степных и предгорных районах Крыма заморозки на поверхности почвы и в воздухе, днем будет холодно +5 – +10 градусов тепла. В четверг из-за приближающегося южного циклона резко потеплеет, без осадков, днем до +18 градусов, но в пятницу циклон принесет сильные дожди, в горах снова с мокрым снегом. В выходные дни тоже плохая погода: временами дождь, ночью опять заморозки, днем тоже холодно – до +11 градусов тепла», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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