Завтра шторм может остановить движение на Керченской переправе

Публикации за 18.04.17

19 апреля Керченская паромная переправа может приостановить свою работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вероятней всего, что из-за дальнейшего ухудшения погодных условий паромы не будут ходить в первой половине дня 19 апреля.

В морской дирекции также предупреждают, что из-за ремонта причала в порту «Кавказ», перевозки пассажиров, следующих без транспортных средств, осуществляют только два парома.

Как сообщал «Новый День», в Крыму на 18 и 19 апреля объявлено штормовое предупреждение: 18 и 19 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 18.04.17

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