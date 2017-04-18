Завтра шторм может остановить движение на Керченской переправе

19 апреля Керченская паромная переправа может приостановить свою работу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вероятней всего, что из-за дальнейшего ухудшения погодных условий паромы не будут ходить в первой половине дня 19 апреля.
В морской дирекции также предупреждают, что из-за ремонта причала в порту «Кавказ», перевозки пассажиров, следующих без транспортных средств, осуществляют только два парома.
Как сообщал «Новый День», в Крыму на 18 и 19 апреля объявлено штормовое предупреждение: 18 и 19 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду.
Керчь, Анастасия Зук
Керчь. Другие новости 18.04.17
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