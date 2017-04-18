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Крым

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Публикации за 18.04.17

Завтра шторм может остановить движение на Керченской переправе

Завтра шторм может остановить движение на Керченской переправе

19 апреля Керченская паромная переправа может приостановить свою работу.

Как передает корреспондент РИА , вероятней всего, что из-за дальнейшего ухудшения погодных условий паромы не будут ходить в первой половине дня 19 апреля.

В морской дирекции также предупреждают, что из-за ремонта причала в порту «Кавказ», перевозки пассажиров, следующих без транспортных средств, осуществляют только два парома.

Как сообщал , в Крыму на 18 и 19 апреля : 18 и 19 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 18.04.17

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