МЧС: В Черном море спасли одного моряка с затонувшего сухогруза

Публикации за 19.04.17

В Черном море продолжается поисково-спасательная операция на месте затонувшего судна «Герои Арсенала».

ЧП произошло сегодня около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию.

В настоящее время спасен только один моряк: он был найден и поднят на борт с признаками сильного переохлаждения. Мужчине оказана доврачебная помощь. «Проводится поиск еще четырех членов команды, они то пропадают из вида, то снова появляются. Из-за сильного ветра и шторма очень затруднительно их найти и поднять на борт. Поисково-спасательная операция продолжается. О судьбе остальных 7 моряков пока ничего неизвестно», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Крыма.

Напомним, в спасательной операции задействованы суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос», буксир «Демидов», а также морская авиация, проводится обследование береговой линии. Отметим, что поиски осложняются погодными условиями – ветер до 20 метров в секунду и 4-х бальный шторм.

Керчь, Анастасия Зук

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