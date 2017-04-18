Киев признался, что майданная Украина выживает на российском угле / Пока выживает

Половина закупаемого Украиной импортного угля имеет российское происхождение.
Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам чиновника, из России Украина получила 221 тысячу тонн, еще 73 тысячи тонн угля пришло из ЮАР и 119 тысяч тонн – польские.
При этом Грымчак утверждает, что это топливо закупалось в России все время, еще до войны на Донбассе.
Как уже сообщал «Новый День», после того, как украинские националисты организовали блокаду железнодорожных составов в направлении Донбасса, регион перестал отгружать остальной Украине уголь и отчислять налоги в казну.
Помимо потери 2 миллиардов долларов от угольного экспорта, страна оказалась на пороге энергетического кризиса. Уголь для своих заводов, и, главное, ТЭС в других областях страны Киев теперь может закупать только за рубежом: В Америке, Африке или в России, что дешевле.
Сегодня стало известно, что свою работу приостановила пятая по счету и старейшая ТЭС в стране – Славянская ( расположена в Николаевке Донецкой области, подконтрольной Киеву – прим. «НД»).
Ранее это сделали Трипольская и Змиевская, Криворожская и Приднепровская ТЭС. Нет угля.
Украинские власти говорят, что это временная мера: якобы в ЮАР уже законтрактовано 600 тысяч тонн угля с возможным увеличением объема поставок до одного миллиона тонн. Первое судно с топливом ждут в июне, пишет REGNUM.
Между тем, на прошлой неделе Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергосистеме страны до 16 мая.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 18.04.17
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