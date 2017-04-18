Киев признался, что майданная Украина выживает на российском угле / Пока выживает

Публикации за 18.04.17

Половина закупаемого Украиной импортного угля имеет российское происхождение.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам чиновника, из России Украина получила 221 тысячу тонн, еще 73 тысячи тонн угля пришло из ЮАР и 119 тысяч тонн – польские.

При этом Грымчак утверждает, что это топливо закупалось в России все время, еще до войны на Донбассе.

Как уже сообщал «Новый День», после того, как украинские националисты организовали блокаду железнодорожных составов в направлении Донбасса, регион перестал отгружать остальной Украине уголь и отчислять налоги в казну.

Помимо потери 2 миллиардов долларов от угольного экспорта, страна оказалась на пороге энергетического кризиса. Уголь для своих заводов, и, главное, ТЭС в других областях страны Киев теперь может закупать только за рубежом: В Америке, Африке или в России, что дешевле.

Сегодня стало известно, что свою работу приостановила пятая по счету и старейшая ТЭС в стране – Славянская ( расположена в Николаевке Донецкой области, подконтрольной Киеву – прим. «НД»).

Ранее это сделали Трипольская и Змиевская, Криворожская и Приднепровская ТЭС. Нет угля.

Украинские власти говорят, что это временная мера: якобы в ЮАР уже законтрактовано 600 тысяч тонн угля с возможным увеличением объема поставок до одного миллиона тонн. Первое судно с топливом ждут в июне, пишет REGNUM.

Между тем, на прошлой неделе Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергосистеме страны до 16 мая.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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