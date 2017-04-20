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Крым

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Публикации за 20.04.17

Блокада ЛДНР обернется Украине отсутствием горячей воды и блэкаутом / В городах паника

Блокада ЛДНР обернется Украине отсутствием горячей воды и блэкаутом В городах паника

На Украине закрываются ТЭС: население уже осталось без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время продолжает работу только одна из шести ТЭС, остальные закрылись с целью экономии угля антрацитовой группы. По мнению экспертов, в случае если ситуация не будет решена в скором времени, то потребителей ждут веерные отключения электроэнергии. Таким образом, уже к лету Украине может грозить блэкаут, пишет «Корреспондент».

Из-за закрытия ТЭС в городах Киевской и Днепропетровской областей украинцы остались без горячей воды. По предварительным прогнозам такая ситуация может продлиться минимум до октября, в худшем случае – до конца года. В тоже время украинские власти заявляют о закупке угля в Австралии,США, Южной Африке. Но, несмотря на критическую ситуацию, Украина до сих пор ни с кем не договорилась.

Между тем, жители Днепра на мобильные телефоны получают сообщения об отключении света и воды. В панике украинцы запасаются необходимыми продуктами. В мэрии отмечают, что это нагнетание ситуации и намекают, что скоро потеплеет.

Как уже сообщал «Новый День», после того, как украинские националисты организовали блокаду железнодорожных составов в направлении Донбасса, регион перестал отгружать остальной Украине уголь и отчислять налоги в казну. Помимо потери 2 миллиардов долларов от угольного экспорта, страна оказалась на пороге энергетического кризиса. Уголь для своих заводов, и, главное, ТЭС в других областях страны Киев теперь может закупать только за рубежом: В Америке, Африке или в России, что дешевле.

На прошлой неделе Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергосистеме страны до 16 мая.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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