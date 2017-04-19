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Публикации за 19.04.17

СКР предъявил обвинения еще двум украинским военнослужащим

СКР предъявил обвинения еще двум украинским военнослужащим

Управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, заочно предъявило обвинения двум украинским военнослужащим. Это командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Сергей Заболотный и командир 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Олег Громадский. Они обвиняются в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, в 2016 году в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области Украины Заболотный, Громадский и иные неустановленные военнослужащие применили артиллерийские оружия для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии. «Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения», – подчеркивается в сообщении СКР. Обвиняемые вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями.

В апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины, неоднократно вели прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая. В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома, тяжелое ранение получил местный житель. Преступление было совершено общеопасным способом, в период обстрелов жизни других местных жителей также были в опасности.

СКР продолжает работу по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против мирного населения Донбасса.

Москва, Зоя Березина

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