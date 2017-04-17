Следком РФ объявил охоту на украинских силовиков-похитителей россиян

Публикации за 17.04.17

Управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, возбудило уголовное дело по фактам похищений россиян украинскими силовиками в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело возбуждено по статьям 210-й, 126-й и 127-й УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, похищении человека, торговля людьми). Похищения были осуществлены в 2014-2015 годах.

Так, в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан под Донецком сотрудники украинских спецслужб похитили 36-летнего россиянина. Мужчина не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал на территорию Донецкой области в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства, отмечается в сообщении СКР. После похищения россиянина незаконно удерживали в различных помещениях на украинском территории, в том числе в грузовом контейнере.

Затем похищенный мужчина был доставлен в один из отделов УСБУ в Донецкой области, где по надуманному основанию был задержан как «террорист» и впоследствии незаконно осужден. Лишь через два года потерпевшего освободили.

Еще один случай произошел в апреле 2015 года. Вблизи поселка Еленовка Донецкой области Украины были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению «Своих не бросаем».

В том числе были похищены российские граждане, которые везли из Луганска в Донецкую область Украины гуманитарную помощь.

Похищенных российских граждан незаконно и против их воли насильно удерживали в подвальном помещении одного из отделов УСБУ в Донецкой области. Затем их также обвинили в «терроризме» и обменяли на украинских солдат, взятых в плен представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

СКР проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 17.04.17

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