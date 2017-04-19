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Крым

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Публикации за 19.04.17

Дело на полмиллиона с погоней: депутат керченского горсовета задержан за взятку

Дело на полмиллиона с погоней: депутат керченского горсовета задержан за взятку

В Крыму на взятке погорел депутат горсовета Керчи и руководитель ГУП РК «Морские порты» Владимир Волков.

«Сейчас данная информация обрабатывается. Как будут известны все обстоятельства, мы прокомментируем ситуацию», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе.

Между тем, по информации крымского общественника Александра Талипова, Волков был задержан за получение взятки, предварительная сумма которой составляет 500 тысяч рублей. «Задержание производили сотрудники ФСБ с материка, была погоня, Волков возомнил себя Усэйном Болтом, но оперативные сотрудники были подготовлены лучше», – написал Талипов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в декабре прошлого года на взятке попался еще один высокопоставленный керченский чиновник – заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко. Так в декабре между администрацией города и подрядчиком был заключен договор о выполнении работ по установке дорожных знаков и светофоров на 3,8 млн рублей. После чего Шевченко потребовал от подрядчика передать ему 380 тыс рублей за дальнейшее содействие деятельности подрядной организации. При передаче денег госслужащий был задержан.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 19.04.17

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