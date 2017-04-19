СК возбудил уголовное дело против керченского депутата-взяточника

Публикации за 19.04.17

Депутата горсовета Керчи и руководителя ГУП РК «Морские порты» Владимира Волкова подозревают в получении взятки в крупном размере. Правоохранительные органы официально прокомментировали ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госслужащий за денежное вознаграждение обещал коммерческому директору одной из фирм ускорить перевалку каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставить льготные условия для ведения бизнеса. За «содействие» чиновник получил от предпринимателя около 170 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту взяточничества и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма.

Как сообщал «Новый День», по информации крымского общественника Александра Талипова покровительство керченского чиновника стоило намного дороже – 500 тысяч рублей. При этом при задержании правоохранителям пришлось в прямом смысле ловить взяточника: «была погоня, Волков возомнил себя Усэйном Болтом, но оперативные сотрудники были подготовлены лучше».

Керчь, Анастасия Зук

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