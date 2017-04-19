В акватории Черного моря поставят заграждения в районе крушения сухогруза

Публикации за 19.04.17

В Черном море будут установлены боновые заграждения в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за кораблекрушения в море могут попасть десятки тонн нефтепродуктов, которые находились в трюмах сухогруза. Во избежание возможного загрязнения морской акватории глава Крыма Сергей Аксенов поручил специалистам установить боновые заграждения.

«Незамедлительно провести необходимый комплекс работ по недопущению загрязнения акватории Черного моря: привести в готовность боновые заграждения и подготовить необходимое количество сорбента», – написал на своей странице в Фейсбуке Аксенов. Также спасателям поручено, задействовать все возможные силы и средства для проведения поисковой операции.

Как сообщал «Новый День», в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» спасены три моряка, также обнаружены тела трех погибших членов команды. Их личности пока не установлены. Поиски еще шестерых продолжаются, несмотря на шторм в Черном море. Напомним, ЧП произошло сегодня около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, водоизмещением 3,5 тысячи тонн, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию. Примерно в 19 морских милях от мыса Железный Рог судно затонуло. По данным Росморречфлота, сухогруз раскололся на две части и почти мгновенно ушел на дно. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 19.04.17

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