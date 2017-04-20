В Черном море возобновили поиски моряков затонувшего сухогруза «Герои Арсенала»

Публикации за 20.04.17

В Керченском проливе возобновили поиски моряков затонувшего сухогруза «Герои Арсенала».

Напомним, ЧП произошло 19 апреля около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, водоизмещением 3,5 тысячи тонн, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию. Примерно в 19 морских милях от мыса Железный Рог и 30 километрах от Керченского полуострова судно затонуло. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поисковая операция длилась 19 апреля в течение светового дня. Первым спасли моториста – гражданина Украины, потом появилась информация еще о двух спасенных, но официально это не подтвердили. Позже удалось найти тела еще трех моряков и два пустых гидрокостюма.

Были обследованы 25 километров береговой полосы в районе села Яковенково: ни моряков, ни обломков сухогруза не найдено.

После 18 часов поиски были прекращены и сегодня в 7 часов по местному времени возобновились. В районе поисков по-прежнему штормит. По мнению специалистов, шансы найти людей живыми малы – вода в Черном море слишком холодное: 35-летниц моторист, спасенный через 2 часа после кораблекрушения, получил сильное переохлаждение. Поэтому выжить в течение суток могли только те, кто сумел забраться в шлюпку или на плот.

На данный момент ведется поиск 8 человек.

Керчь, Варвара Бурлакова

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