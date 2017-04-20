«Тут тобі не Гейропа!» В Киеве запретили любой язык, кроме украинского

Публикации за 20.04.17

Горсовет Киева одобрил инициированный депутатами от националистической партии ВО «Свобода» закон о полной украинизации города. Речь идет о сфере обслуживания, вывесках, афишах, рекламе и прочем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовал 91 депутат. В документе говорится, что в Киеве языком работы «предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности» устанавливается «государственный язык – украинский». Рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, а также ценники и меню общепита должны быть только на украинском языке. Если вывеска на иностранном языке, то ее установка разрешается только с украинским переводом либо с транслитерацией.

Инициатор решения, депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк убежден, что новый закон «защитит права» украиноязычного населения Киева. По его словам, в сфере обслуживания часто «возникают конфликты» из-за русского языка персонала заведений.

Как напоминает «ПолитНавигатор», проект закона был внесен в горсовет Киева еще год назад, однако тогда он не был рассмотрен. Между тем в соцсетях ряд пользователей уже раскритиковали закон о тотальной украинизации Киева. Так, журналистка Виктория Свитлова предположила, что в рамках подготовки к «Евровидению» этот закон очень «своевременный». Она смоделировала ситуацию: «Приезжает такой турист, приходит в ресторан: Do you speak English? – спрашивает официанта. А тот ему: «Тільки українська – сволота ти неосвічена! В Україні спілкуйся українською – тут тобі не Гейропа!».

Отметим, что по последним данным соцопросов, 70% украинских семей общаются между собой на русском языке.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 20.04.17

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