Козак: Ключевые вопросы интеграции Крыма в состав России решены

Публикации за 21.04.17

Ключевые вопросы интеграции Крыма в состав России решены. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Козак на пленарном заседании ЯМЭФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Козак особо подчеркнул, что за прошедшие три года была проделана «колоссальная работа» по интеграции Крыма в социально-экономическое и правовое пространство России: «Успешно решены первоочередные задачи по формированию структуры государственного муниципального управления, финансово-экономического и социального администрирования».

Козак отдельно отметил тот факт, что удалось оперативно решить первостепенные задачи по преодолению энергетической, транспортной и водной блокады Крыма. Он перечислил: в крайне сжатые сроки были построены энергомост, газопровод, который соединил полуостров с материковой частью России, существенно увеличена пропускная мощность аэропорта «Симферополь» и переправы через Керченский пролив, реализованы масштабные мероприятия по водообеспечению.

Козак добавил, что для населения Крыма была быстро налажена система предоставления льгот и социальной поддержки, введены российские стандарты оказания медпомощи и образования. Также, указал он, проводится планомерная работа по достижению в Крыму среднероссийских показателей по зарплате.

Ялта, Зоя Березина

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