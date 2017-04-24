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Крым

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Публикации за 24.04.17

Киев решил устроить в ЛНР «конец света»

Киев решил устроить в ЛНР «конец света»

Украинские власти с 25 апреля прекратят поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гендиректор ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай в эфире Луганского областного телевидения рассказал, что предприятие получило документы от ГП «Энергорынок». В них говорилось, что, согласно распоряжению Минэнергоугля Украины, с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону региона. В том числе будет прекращена подача электроэнергии для нужд «Попаснянского водоканала».

Ранее ЛЭО несколько раз просило официальный Киев принять решение об ограничении или прекращении поставок электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области из-за неоплаты. Нынешнее решение Минэнергоугля Украины Грицай назвал «большим успехом».

ЛНР получает электроэнергию от Луганской ТЭС, которая находится в подконтрольном ВСУ городе Счастье у линии разграничения. В 2015 году Киев уже устраивал ЛНР «конец света», после чего власти республики переподключили часть населенных пунктов на юге ЛНР к линиям электропередач из России.

22 апреля и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заверил, что в республике готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, и блэкаута не будет. По словам Мальгина, разработан план, согласно которому в случае отключения в течение буквально трех-четырех часов будет произведено переключение. «Будем жить в штатном режиме», – пообещал он. Также Мальгин добавил, что официально украинская сторона не направляла никаких уведомлений властям ЛНР о прекращении подачи электроэнергии.

Киев, Зоя Березина

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