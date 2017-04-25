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Публикации за 25.04.17

Блэкаут не удался: В ЛНР восстановлено электроснабжение

Блэкаут не удался: В ЛНР восстановлено электроснабжение

Сегодня в полночь Украина, как и грозилась, отключила электроэнергию в неподконтрольной Киеву в Луганской народной республике.

Как передает корреспондент РИА , электроснабжение в ЛНР было восстановлено в считанные часы, в республике перешли на резервную схему питания. Некоторое время частично были обесточены только Луганск, Алчевск и Перевальск. В настоящий момент свет есть почти во всех районах ЛНР.

Власти ЛНР отметили, что ожидали от украинской стороны подобных действий, поэтому подготовились заранее и в настоящий момент плотно сотрудничают с ДНР для того, чтобы обеспечить необходимой электроэнергией не только жилые дома, но и предприятия.

Напомним, до объявленного блэкаута республика получала электроэнергию от Луганской ТЭС, которая находится в подконтрольном ВСУ городе Счастье у линии разграничения. В 2015 году Киев уже устраивал ЛНР «конец света», после чего власти республики переподключили часть населенных пунктов на юге ЛНР к линиям электропередач из России.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 25.04.17

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