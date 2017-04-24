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Крым

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Публикации за 24.04.17

Захарченко: «Поезд федерализации Украины уже давно ушел»

Захарченко: «Поезд федерализации Украины уже давно ушел»

Донецкая народная республика готова вести переговоры с официальным Киевом только как независимое государство. Никаких иных вариантов уже не осталось, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Захарченко отметил, что «поезд федерализации» Украины уже давно ушел. По его словам, переговоры о федерализации были возможны в последний раз весной 2014 года, до того, как Киев начал войну в Донбассе. Сейчас, подчеркнул глава ДНР, народ Донбасса «никогда уже не откажется от своих завоеваний – свободы и независимости», добытых «большими страданиями и большой кровью».

В интервью «Известиям» Захарченко пояснил, что Донецк может договориться с Киевом о существовании на основе конфедерации. Но, обозначил он условия, такие переговоры станут возможны лишь после того, как в Киеве «сменится не просто власть, но и вся правящая элита». «Место этой жадной и порочной элиты – либо на скамье подсудимых, либо в эмиграции», – подчеркнул он.

Захарченко добавил, что цель Киева в Донбассе – вынудить население бежать с родной земли, а освободившуюся территорию заселить украинцами из центральных и, главное, западных регионов. По его словам, именно это уже происходит на тех территориях бывшей Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ и карательных батальонов.

Захарченко также заявил: руководство ДНР прекрасно понимает, что война рано или поздно завершится переговорами о «принципах общежития» с Украиной, поскольку географию изменить нельзя. В ДНР к таким переговорам готовы, а в нынешнем Киеве – нет. «Так что будущее остается многовариантным», – заключил Захарченко.

Донецк, Зоя Березина

Донецк. Другие новости 24.04.17

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