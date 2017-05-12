Захарченко назвал целью ДНР «воссоединение с родиной»

Публикации за 12.05.17

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является интеграция с Россией.

«У нас одна цель – воссоединение с родиной, а родина – это Россия, – цитирует слова Захарченко на заседании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в Донецке РИА «Новости». – Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно – возвращение на родину». «Без помощи России, должны это признать, мы не смогли бы выстоять и победить», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не планирует интегрировать в Россию самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Донецк, Светлана Петрова

Донецк. Другие новости 12.05.17

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