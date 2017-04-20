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Политика

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Публикации за 20.04.17

Кремль отверг предположения об «интеграции» Донбасса в Россию / «Это внутриукраинская проблема»

Кремль отверг предположения об «интеграции» Донбасса в Россию «Это внутриукраинская проблема»

Россия не планирует интегрировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Саму постановку вопроса в Кремле считают «абсурдной».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уже «на протяжении многих лет» и президент, и другие представители российских властей «на самых различных уровнях» говорят, что Москва не пытается интегрировать ДНР и ЛНР в состав России.

Последние публикации ряда СМИ о том, что Москва не хочет присоединять Донбасс, а рассчитывает «отделить» ДНР и ЛНР от Украины Песков назвал «примитивными» и «наивными». На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что Москва видит ДНР и ЛНР в составе Украины, Песков ответил кратко: «Это внутриукраинская проблема».

Он также вновь призвал Киев к выполнению Минских соглашений, сообщает «Интерфакс». По словам Пескова, план у Москвы ровно один – «добиться выполнения Минских договоренностей», и вместе с партнерами по «нормандской четверке» способствовать тому, чтобы Киев «сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота» 2014 года.

Отметим, что сегодня же президент Украины Петр Порошенко, оценивая ситуацию в Донбассе, назвал происходящее там «настоящей горячей войной», а не «замороженным» конфликтом. Высказывание прозвучало в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 20.04.17

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