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Крым

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Публикации за 24.04.17

Главу администрации Добровского сельсовета отстранили от должности

Главу администрации Добровского сельсовета отстранили от должности

Главу администрации Добровского сельсовета Олега Кирпиченко подозревают в превышении должностных полномочий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава сельсовета заключил в 2015 году контракт с ООО «Крымстройинвест» по очистке свалок и реки Салгир от мусора. При этом в договор были включены пункты, которые не выполнялись, но несмотря на это исполнителю были незаконно перечислены 1,8 млн рублей. В свою очередь глава администрации сельского поселения отчитывался об успешно проделанной работе. По решению суда Симферопольского района Кирпиченко на время расследования отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.04.17

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