Главу администрации Добровского сельсовета отстранили от должности

Публикации за 24.04.17

Главу администрации Добровского сельсовета Олега Кирпиченко подозревают в превышении должностных полномочий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава сельсовета заключил в 2015 году контракт с ООО «Крымстройинвест» по очистке свалок и реки Салгир от мусора. При этом в договор были включены пункты, которые не выполнялись, но несмотря на это исполнителю были незаконно перечислены 1,8 млн рублей. В свою очередь глава администрации сельского поселения отчитывался об успешно проделанной работе. По решению суда Симферопольского района Кирпиченко на время расследования отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

Симферополь, Анастасия Зук

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