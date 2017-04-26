«Я свой билет на войну купил»: правительство Крыма не намерено идти на подводу у застройщиков

Публикации за 26.04.17

Правительство Крыма не намерено отменять радикальные меры, предпринятые в сфере строительства, – другими методами навести порядок не удается.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики подписал распоряжение, запрещающее до 1 января 2018 года на проведение всех видов работ, связанных с капитальным строительством, за исключением объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных программ. Кроме того, 25 апреля было заявлено, что все незаконные стройки будут отключены от электроэнергии.

Радикальные меры, предпринятые республиканским правительством, вызвали волну возмущения среди застройщиков. А представители компании «Консоль», принадлежащей семье спикера Госсовета РК Владимира Константинова и ведущей активную застройку в береговой зоне, заявили, что предпринятые Совмином меры незаконны. Однако правительство РК отступать не намерено.

Сегодня, открывая селекторное совещание с главами муниципалитетов, глава республики Сергей Аксенов еще раз прокомментировал ситуацию: наглость застройщиков перешла все разумные пределы. «Незаконная застройка ведется не только на ЮБК, я ежедневно получаю по 2-3 жалобы – Керчь, Симферополь, Ленинский район – строят везде. В некоторых муниципалитетах площадь застройки превышает разрешенную в 8 раз, – возмутился глава Крыма. – Такой вакханалии не было никогда. На пятачке в 500 метров возводят 10-15 этажей. Из-за таких застройщиков мы до сих пор не можем просчитать энергобаланс, так как объемы потребления невозможно определить: по документам стоит лодочный домик, на самом деле – многоэтажка. И нигде нет парковок! Я не хочу, чтобы дети и внуки в меня пальцем тыкали – до чего довели Крым!»

Сейчас муниципалитеты завершают формирование полного реестра строек. Списки будут рассмотрены 27 апреля на Градостроительном совете. Решение будет приниматься по каждому объекту: те, кто сможет подтвердить законность стройки, продолжат работу, кто не сможет – тот строить не будет. Списки разрешенных и запрещенных строек будут публиковать в СМИ.

Аксенов еще раз завил, что жилые дома в прибрежной зоне возводиться не будут: «Настроили, подрядчики нажили дурные деньги, особенно на ЮБК, а мы за счет бюджета должны тянуть туда коммуникации. И это притом, что для крымчан такое жилье не доступно в принципе! Еще раз повторю: жилья в прибрежной зоне не будет – только туристические и лечебные объекты!»

Прокомментировал глава Крыма и заявления, что заморозка строительства оставить без работы тысячи крымчан: «Сколько крымчан работает на таких объектах? Единицы. В основном, приезжие. Я не против: пусть приезжают, регистрируются и работают, но на законных объектах», – сказал Аксенов, отмечая, что пока большинство строек ведется в разрез с интересами крымчан, отбирая у них коммунальные ресурсы и жизненное пространство.

На сегодняшний день в Крыму официально выявлено 3 тысячи 220 самовольно возведенных объектов, больше всего в Ялте. Причем, за последний месяц динамика в пополнении этого списка отсутствует: «Чиновники на местах не хотят замечать, что творится у них под носом. Отчасти и этим объясняются те радикальные меры, которые мы предприняли. Я свой билет на войну купил и отступать не намерен: интересы нарушающих закон мы защищать не будем», – заявил Сергей Аксенов.

По аналогичной схеме будет вестись работа и по дооформлению земельных участков: кто подтвердит законность документов, получит землю без проблем.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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