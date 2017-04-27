В черный градостроительный список Крыма включили 500 объектов

Публикации за 27.04.17

В Крыму сформирован список строительных объектов, деятельность на которых полностью запрещена до дальнейших результатов проверки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в него вошли около 500 площадок, вызывающих, вопросы у чиновников, Госстройнадзора, архитекторов. Каждый объект в ближайшее время будет рассмотрен градостроительной комиссией. Список не окончательный – в него будут вноситься изменения.

Напомним, 24 апреля глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение, запрещающее до 1 января 2018 года строительство и реконструкцию капобъектов в Алуште, Евпатории, Керчи, Саки, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах. Позже было заявлено, что все незаконные стройки отключат от электроэнергии.

Сегодня от работы отстранены руководители Ялтинских районных электрических сетей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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