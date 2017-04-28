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Крым

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Публикации за 28.04.17

#СтопСамострой: в Крыму объявили интернет-акцию против незаконной застройки

#СтопСамострой: в Крыму объявили интернет-акцию против незаконной застройки

В Крыму стартовала социальная интернет-акция #СтопСамострой, цель которой – максимально полное выявление фактов незаконной застройки на полуострове.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что жители полуострова могут размещать информацию о фактах незаконной застройки в соцсетях, снабдив их хэштэгом #СтопСамострой. Также крымчане могут направлять свои обращения на страницу Аксенова или по электронной почте stop.samostroi@yandex.ru. Список объектов капстроительства, в отношении которых властями полуострова зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства, можно посмотреть на сайте правительства Крыма.

Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова высылать информацию при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства при возведении капитальных объектов строительства. По его словам, совместные усилия властей и населения позволят контролировать вопросы соблюдения законодательства при строительстве капитальных объектов.

Муниципалитеты и другие уполномоченные органы уже предоставили свои списки, они сведены и начата детальная проверка: «Изменения в список вносятся постоянно. Хочу обратить внимание на то, что некоторые объекты капитального строительства попали в этот список из-за нарушений, которые можно устранить довольно быстро», – добавил глава Крыма, отметив, что имеются и достаточно серьезные нарушения.

Накануне стало известно, что в Крыму сформирован список из 500 строительных объектов, деятельность на которых полностью запрещена до дальнейших результатов проверки. Каждый такой объект вызвал ряд вопросов у Госстройнадзора и архитекторов. Каждый объект в ближайшее время будет изучен градостроительной комиссией.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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