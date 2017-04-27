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Публикации за 27.04.17

Руководство Ялтинского РЭС отстранят от должности на время проверки в стометровой береговой зоне / А «Крымэнерго» ждут ревизии

Руководство Ялтинского РЭС отстранят от должности на время проверки в стометровой береговой зоне А «Крымэнерго» ждут ревизии

Руководители Ялтинских районных электрических сетей будут отстранены от должностей на время проведения служебной проверки.

Как передает корреспондент РИА , причиной отстранения стал саботаж, который, по мнению министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной, устроили руководитель Ялтинского РЭС, директор распределительной сети и замначальника службы безопасности. По ее словам, за 2015-2016 годы в Ялте было заключено 76 договоров по энергоснабжению, а подключен 181 абонент, по сути, не учтено 105 присоединений.

При этом в ходе проверки в стометровой прибрежной зоне было выявлено более 200 объектов, а отключено только 2. «В рамках исполнения поручения по приведению в соответствие стометровой зоны, чтобы не было местного саботажа, выпустить поручение сегодня и отстранить на время данной проверки руководство», – заявила Борудулина. Глава Крыма Сергей Аксенов такую инициативу поддержал и добавил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на протяжении десяти ближайших дней займется проверкой деятельности ряда региональных отделений ГУП «Крымэнерго».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 27.04.17

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