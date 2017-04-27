Руководство Ялтинского РЭС отстранят от должности на время проверки в стометровой береговой зоне / А «Крымэнерго» ждут ревизии

Руководители Ялтинских районных электрических сетей будут отстранены от должностей на время проведения служебной проверки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной отстранения стал саботаж, который, по мнению министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной, устроили руководитель Ялтинского РЭС, директор распределительной сети и замначальника службы безопасности. По ее словам, за 2015-2016 годы в Ялте было заключено 76 договоров по энергоснабжению, а подключен 181 абонент, по сути, не учтено 105 присоединений.
При этом в ходе проверки в стометровой прибрежной зоне было выявлено более 200 объектов, а отключено только 2. «В рамках исполнения поручения по приведению в соответствие стометровой зоны, чтобы не было местного саботажа, выпустить поручение сегодня и отстранить на время данной проверки руководство», – заявила Борудулина. Глава Крыма Сергей Аксенов такую инициативу поддержал и добавил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на протяжении десяти ближайших дней займется проверкой деятельности ряда региональных отделений ГУП «Крымэнерго».
Ялта, Анастасия Зук
Ялта. Другие новости 27.04.17
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