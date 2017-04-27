На уход за лесами Крыма не хватает денег / Чиновники республики ждут средств от федералов

Публикации за 27.04.17

На обслуживание лесных угодий Крыма не хватает денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема существует в республике на протяжении долгого времени и является следствием того, что соглашение по передаче лесных угодий в федеральную собственность еще не заключено.

«На сегодняшний момент, из-за того что крымские леса не являются федеральной собственностью, мы не принимаем участие ни в одном мероприятии ФЦП по территориям леса. Кроме этого, мы недополучаем денежные средства за переданные полномочия. Несмотря на то, что лес является федеральной собственностью, управляют им регионы, которые его получают по соглашениям, и бюджет федеральный дает деньги на содержание этого леса», – пояснил заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев.

По его словам, федеральное законодательство подразумевает однозначную принадлежность всех лесов стране, но, по соответствующему крымскому закону, леса сейчас находятся в собственности республики. Изменения в документ Госсоветом были внесены в феврале этого года – в первом чтении, во втором и окончательном планируется принять в мае. После чего представители министерства смогут заключить необходимое соглашение.

При этом Компанейцев выразил надежду, что Крым в текущем году успеет получить хотя бы часть средств из федерального бюджета на уход за лесами.

В то же время, до конца года в министерстве надеются решить и проблему с определением границ крымских заповедников и постановке их на кадастровый учет. Так, до сих пор без границ существует Крымский природный заповедник, хотя Ялтинский горнолесной уже прошел необходимые процедуры.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.04.17

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