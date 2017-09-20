Федеральные субвенции на поддержание крымских лесов вырастут почти в пять раз

В следующем году Крым получит из федерального бюджета на лесное хозяйство полуострова 158 миллионов 752,8 тысяч рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2017-м (33 миллиона 004,7 тысяч рублей)

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такая сумма заложена в проект «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», разработанный Минфином.

Отметим, что это самый большой процентный прирост выделенных средств из всех российских регионов. В денежном выражении самые крупные субвенции получат Забайкальский край (+293 миллиона рублей), Иркутская область (+288 миллиона рублей), Амурская область (+213 миллиона рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (+212 миллиона рублей), Якутия (+183 миллиона рублей) и Бурятия (+181 миллиона рублей).

В целом расходы на финансирование лесного хозяйства страны увеличатся на 5,3% (с 27 миллиардов 458 миллионов 362, 1 тысяч рублей в 2017 году до 28 миллиардов 926 миллионов 328, 1 тысяч рулей в 2018 году).

Напомним, что леса в Крыму занимают 340 тысяч гектаров или 19% от площади полуострова. Горные леса участвуют в формировании уникального мягкого климата на Южном побережье Крыма, поэтому бесконтрольная вырубка может привести к экологической катастрофе, изменению ландшафта и климата.

Как сообщал «Новый День», в апреле крымские чиновники жаловались, что на уход за крымскими лесами не хватает денег.

Симферополь, Оксана Мурзина

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