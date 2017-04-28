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Крым

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Публикации за 28.04.17

В Крыму пытаются спасти можжевельники

В Крыму пытаются спасти можжевельники

Не все виды можжевельника, растущего в Крыму, оказались занесены в Красную книгу России.

Как передает корреспондент РИА , чтобы спасти такие деревья от возможной вырубки, их занесли в Красную книгу Крыма.

«Красная книга Российской Федерации позволяет рубить определенные виды можжевельника. Мы добились того, что эти виды были внесены в Красную книгу Крыма», – отметил заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев. По его словам, надзор за рубкой краснокнижных деревьев в республике ужесточен, однако осуществляется он все равно не без трудностей.

«У нас из-за определенного финансирования не хватает лесного надзора. Есть по этому поводу проблемы. Но на сегодняшний день тенденция лучше. Я считаю, что министерство в полном объеме выполняет эти функции», – заявил Компанейцев.

Он подчеркнул, что иногда можжевельник вырубают официально. К примеру, если он растет на территориях, где предусмотрены работы в рамках федеральной целевой программы. По мнению замминистра, во всех случаях вырубки краснокнижных деревьев ответственные за это не только должны выплачивать компенсации, но еще и высаживать новые деревья и оплачивать уход за ними в течение нескольких лет.

По словам Компанейцева, в 2017 году на территории Крыма планируется высадить 211 гектаров леса, мероприятия пройдут в конце года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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