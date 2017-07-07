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Под Бахчисараем вновь рубят редкий можжевельник – наделали пней на сто тысяч ущерба

Под Бахчисараем вновь рубят редкий можжевельник – наделали пней на сто тысяч ущерба

В ландшафтно-рекреационном парке «Бахчисарай» вновь поймали браконьера, уничтожающего краснокнижный можжевельник.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской Прокуратуры, местный житель срубил 41 дерево. По подсчётам правоохранителей ущерб составил более ста тысяч рублей.

В отношении крымчанина было возбуждено уголовное дело по чч. 1,2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном и крупном размере), ст. 262 (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.

Бахчисарайский районный суд приговорил мужчину к условному сроку в один год. Кроме того, с него взыскан причиненный природе Крыма ущерб.

«Всего в текущем году вынесено четыре приговора лицам, незаконно рубившим можжевельник на территории Бахчисарайского района и непосредственно в ландшафтно-рекреационном парке «Бахчисарай»», – уточнили в ведомстве, добавив, что крымчане незаконно срубили 63 дерева реликтового растения.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году за уничтожение крымского эндемика было возбуждено 10 уголовных дел. Однако популярные для производства сувениров и поделок деревья продолжают истреблять. Более других страдает Бахчисарайский район. Жители полуострова опасаются, что такими темпами Крым может остаться без можжевельника.

Бахчисарай, Оксана Мурзина

Бахчисарай. Другие новости 07.07.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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