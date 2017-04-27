NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.04.17

Крымчанам предложат «халяльные» банковские услуги

Крымчанам предложат «халяльные» банковские услуги

Власти Крыма ищут возможность для создания условий, при которых больше мусульман в регионе смогут заниматься бизнесом. Как передает корреспондент РИА , для этого в республике намерены открыть центр исламского банкинга.

Планируется, что учреждение будет работать с финансами, придерживаясь правил, связанных с некоторыми запретами в исламе. К примеру, процедуры будут проходить без ссудных процентов. Также запрещаются инвестиции в ряд отраслей, среди которых – производство алкогольной продукции, организация азартных игр, торговля нехаляльным мясом и другое.

«Мы считаем, что Крым – это не только состоявшийся туристический центр России, но, в том числе, и регион, в котором будет мощный мусульманский предпринимательский кластер. Бизнес здесь будет базироваться и обмениваться опытом на площадке центра исламского банкинга. У нас есть все возможности, чтобы в полный рост развивать мелких производителей, пусть это будет кондитер или экскурсионный перевозчик», – рассказал советник главы Крыма Рамиль Ахмеров, также являющийся руководителем представительства Международной ассоциации исламского бизнеса в Крыму и Севастополе.

МАИБ начала свою деятельность в России в феврале этого года. Тогда же организация подписала меморандум о сотрудничестве с Исламским банком развития (Саудовская Аравия). В ассоциации уверяют, что они открыты для работы со всеми, без ограничений по национальности и вероисповеданию (при соблюдении правил финансирования организацией).

«Нами было принято решение создать рабочую группу по этому вопросу. Кроме того, в нашем государственном банке республики, рассмотрят возможность открытия банковского окна для использования исламских финансовых инструментов. Конечно, для нас это большое преимущество, потому что в Крыму достаточно людей, которые в силу убеждений не могут использовать все финансовые возможности традиционного рынка, а использование исламских финансов, где отсутствует ссудный процент, раскрывает им широкий спектр новых возможностей», – пояснил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Одной из самых удачных площадок по внедрению исламского банкинга в России является Татарстан. Именно его опыт намерены изучить в Крыму, перед тем как развивать подобные финансовые структуры в республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.04.17

Севастопольцев терроризируют агрессивные бомжи. Власти футболят горожан из ведомства в ведомство. / «Не прячьте ваши денежки»: Украина пугает США пророссийским восстанием. / Украина стягивает на границу с Крымом военные группировки.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter