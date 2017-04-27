Крымчанам предложат «халяльные» банковские услуги

Публикации за 27.04.17

Власти Крыма ищут возможность для создания условий, при которых больше мусульман в регионе смогут заниматься бизнесом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого в республике намерены открыть центр исламского банкинга.

Планируется, что учреждение будет работать с финансами, придерживаясь правил, связанных с некоторыми запретами в исламе. К примеру, процедуры будут проходить без ссудных процентов. Также запрещаются инвестиции в ряд отраслей, среди которых – производство алкогольной продукции, организация азартных игр, торговля нехаляльным мясом и другое.

«Мы считаем, что Крым – это не только состоявшийся туристический центр России, но, в том числе, и регион, в котором будет мощный мусульманский предпринимательский кластер. Бизнес здесь будет базироваться и обмениваться опытом на площадке центра исламского банкинга. У нас есть все возможности, чтобы в полный рост развивать мелких производителей, пусть это будет кондитер или экскурсионный перевозчик», – рассказал советник главы Крыма Рамиль Ахмеров, также являющийся руководителем представительства Международной ассоциации исламского бизнеса в Крыму и Севастополе.

МАИБ начала свою деятельность в России в феврале этого года. Тогда же организация подписала меморандум о сотрудничестве с Исламским банком развития (Саудовская Аравия). В ассоциации уверяют, что они открыты для работы со всеми, без ограничений по национальности и вероисповеданию (при соблюдении правил финансирования организацией).

«Нами было принято решение создать рабочую группу по этому вопросу. Кроме того, в нашем государственном банке республики, рассмотрят возможность открытия банковского окна для использования исламских финансовых инструментов. Конечно, для нас это большое преимущество, потому что в Крыму достаточно людей, которые в силу убеждений не могут использовать все финансовые возможности традиционного рынка, а использование исламских финансов, где отсутствует ссудный процент, раскрывает им широкий спектр новых возможностей», – пояснил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Одной из самых удачных площадок по внедрению исламского банкинга в России является Татарстан. Именно его опыт намерены изучить в Крыму, перед тем как развивать подобные финансовые структуры в республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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