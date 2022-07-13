В России хотят узаконить исламский банкинг

В России в скором времени может найти широкое применение исламский банкинг, который подразумевает отсутствие каких-либо процентных доходов. Такую деятельность смогут вести некредитные финансовые организации нового вида – организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать новую отрасль будет ЦБ РФ.

Исламские законы запрещают ссужать деньги под проценты, поэтому традиционные банки не могут оказывать такие услуги, пишет «Коммерсант». В распоряжении газеты оказался законопроект об исламском банкинге в РФ, а точнее, законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два законопроекта-спутника к нему. Инициативы могут быть внесены в Госдуму до конца недели, а рассматривать их будут в осеннюю сессию.

Согласно проекту, ОПФ будут предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника, заключая договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставлять поручительства.

Экономическая модель деятельности ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга. «Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, сейчас в условиях, когда западные финансовые рынки отдаляются от России, возрастает потребность российских граждан и компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования.

В ЦБ в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования и считают, что это даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора.

Москва, Зоя Осколкова

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