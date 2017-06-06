Сбежал вместе с пассажирами? Украинский круизный лайнер вместо Одессы «двинул» в Ростов-на-Дону

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» самовольно вошел в территориальные воды Российской Федерации, прошел мимо Крыма и взял курс на Ростов-на-Дону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лайнер системы «река-море» 1 июня вышел из Киева в так называемый горящий тур на линии Киев – Одесса – Вилково – Киев.

Судно спустилось по Днепру до Херсона, откуда по плану оно должно было следовать в Одессу. Но «Генерал Ватутин двинулся из Херсона сразу в Измаил, потом вернулся в Вилково, а оттуда взял курс на Крым.

Минувшей ночью лайнер обогнул Южный берег Крыма, а утром взял курс на Керченский пролив. В данный момент судно приближается к входу в пролив со скоростью 9 узлов.

Согласно данным сервиса marinetraffic, корабль движется в Ростов-на-Дону. Прибытие в порт назначения ожидается к 19 часам по московскому времени.

В круизной компании, которой принадлежит лайнер, заявляют, что не владеют информацией о передвижениях судна и не могут объяснить поведения капитана.

Сколько человек на борту, тоже не уточняется, но известно, что «Ватутин» может взять на борт 280 пассажиров.

Отметим, что в феврале 2017 года корабль прошел текущий ремонт и получил все необходимые свидетельства, действующие до 2019 года. Об авариях в пути экипаж не сообщал. В последние сутки лайнер, согласно официальным данным, на связь не выходит.

Между тем, в Ростове корабль не ждут. Начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян заявил, что ему не поступало никаких указаний относительно лайнера: «Мы занимаемся только грузовыми теплоходами, мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идёт что-то такое», цитирует Виробяна «Говорит Москва».

Отметим, что в данный момент «Ватутин» снижает ход – скорость упала до 5 узлов. Впереди – в 10 км – идет танкер «Волга-Флот», следом (в 1,5 км) – польский грузовой корабль «Варна». Рядом курсирует «Миранда», занимающаяся мониторингом состояния Черного моря.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.17

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