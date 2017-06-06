Лайнер «Генерал Ватутин» мечется в Керченском проливе, спецслужбы его вообще не заметили

История круизного лайнера «Генерал Ватутин» обрастает новыми подробностями, которые все больше запутывают историю.

Как уже сообщал «Новый День», круизный лайнер системы «река-море» вышел из Киева. Сообщалось, что он отправился в круизный тур по линии Киев – Одесса – Вилково – Киев.

Судно спустилось по Днепру до Херсона, откуда по плану оно должно было следовать в Одессу. Но «Генерал Ватутин двинулся из Херсона сразу в Измаил, потом вернулся в Вилково, а оттуда взял курс на Крым.

В круизной компании «Червона рута», эксплуатировавшей «Генерала» в последнее время, сначала заявили, что не могут объяснить странного поведения капитана, потом сообщили, что судно не имеет к ним никакого отношения, наконец, открыли тайну: «Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра, – заявил президент компании «Червона рута» Юрий Соколов. – Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел».

Президент «Червоной руты» добавил, что «Ватутитн» три с половиной года гнил у причала: «Его проще было утопить, чем содержать. Содержать охрану, команду, платить за причальную стенку, за электричество... Конъюнктура рынка такова, что в Украине такое количество теплоходов не надо».

Отметим, что в феврале 2017 судну сделали текущий ремонт. Заявляется, что сейчас пассажиров на борту нет. Судно, действительно, движется под флагом Белиза.

Кстати, Соколов, по данным УНИАН, утверждал, что «Генерал Ватутин» был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан. А по информации сервиса marinetraffic, корабль 3 июня начал путь из украинского Измаила. Между тем, в СМИ появились неофициальные комментарии ФСБ: Nation News со ссылкой на источник в ведомстве сообщил, что «Генерал Ватутин» в территориальные воды Российской Федерации не заходил.

Учитывая, что в данный момент, согласно данным сервиса marinetraffic, корабль находится в Керченском проливе, полностью контролируемым РФ, то комментарии представителей ФСБ выглядят странно. Кстати, «Ватутин» развернулся и начал движение в обратном направлении, что не менее странно. Ранее руководство порта Ростова-на-Дону заявило журналистом, что не примет лайнер, так как о нем никто не предупреждал.

Данные на 15:35 мск

Возникают вопросы: куда на самом собирался попасть Ватутин, пройдя через Керченский пролив, почему в районе села Набережное повернул на 180 градусов и начал движение в обратном направлении, и как иностранный корабль, почти сутки болтающийся у берегов Крыма, могли не заметить спецслужбы. И, наконец, куда он все-таки направляется? Ответов пока нет.

Зато появилось завяление Росморречфлота, что судно было продано российской компании. Корабль, между тем, опять сменил направление и остановился.

Данные на 16:32 мск

Данные на 16:53 мск

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.17

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