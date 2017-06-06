Куда ж ты, милый? Лайнер «Генерал Ватутин» остановили российские пограничники

Российские пограничные и таможенные службы поднялись на борт круизного лайнера «Генерал Ватутин». Проводятся соответствующие проверки.

Как уже сообщал «Новый День», судно, выполнявшее рейсы на украинских круизных линиях «река – море», неожиданно отправилось в сторону Крыма, обогнуло ЮБК и вошло в Керченский пролив.

Компания, организующая круизы, на которых ходил корабль, сначала отказывалась комментировать происходящее, потом заявила, что судно продали кипрской компании, еще позже появилась информация, что новый собственник «Генерала» – фирма с Сейшельских островов, затем заговорили о российской компании. Между тем, лайнер передвигается под флагом Белиза.

В данный момент на судне нет пассажиров – только экипаж и представители судовладельца: 13 украинцев и 5 граждан России. Лайнер, согласно информации сервиса marinetraffic, двигался в Ростов-на-Дону, однако в ростовском порту заявили, что «Генерала Ватутина» не ждут и пускать в порт не намерены.

Сейчас судно стоит в Керченском проливе, на борту находятся российские таможенники и пограничники. Куда лайнер отправится после проверки, неизвестно: «Агент судна, подававший заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем», – цитирует представителя Росморречфлота РИА «Новости».

Керчь, Платон Ефимчук

Керчь. Другие новости 06.06.17

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