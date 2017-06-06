Одному туалет, другому – балкон: севастопольских ветеранов заселяют в неприспособленные квартиры

Власти Севастополя подарили городским ветеранам одну однокомнатную квартиру на двоих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подарок был приурочен ко Дню Победы. Ветераны такому жесту обрадовались. Однако после оказалось, что двум защитникам отчества преподнесли в дар одну однокомнатную квартиру общей площадью 52 квадратных метра. В жилище квадратные метры поделили напополам при помощи перегородки. Так одному «вознаграждаемому» досталась половина с кухней и удобствами, а второму – часть комнаты, где ему достраивали санузел.

Тесное соседство – неединственная проблема, с которой пришлось столкнуться новоселам: квартира без отопления и не газифицирована, несмотря на то, что в многоэтажке уже подключен газ, голубое топливо к «подарку» подвести невозможно. Удобства отсутствуют еще в четырех квартирах, в которые так же расселили по два ветерана, пишет «Искра».

Родственники «вознагражденных» севастопольцев подозревают, что возможно, выделение квартир стало условием введения дома в эксплуатацию: сразу после вселения ветеранов застройщику были выданы необходимые разрешения. По поводу «подарка» близкие ветеранов намерены обратиться в прокуратуру, а также к президенту России Владимиру Путину.

Севастополь, Анастасия Зук

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