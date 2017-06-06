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Одному туалет, другому – балкон: севастопольских ветеранов заселяют в неприспособленные квартиры

Одному туалет, другому – балкон: севастопольских ветеранов заселяют в неприспособленные квартиры

Власти Севастополя подарили городским ветеранам одну однокомнатную квартиру на двоих.

Как передает корреспондент РИА , подарок был приурочен ко Дню Победы. Ветераны такому жесту обрадовались. Однако после оказалось, что двум защитникам отчества преподнесли в дар одну однокомнатную квартиру общей площадью 52 квадратных метра. В жилище квадратные метры поделили напополам при помощи перегородки. Так одному «вознаграждаемому» досталась половина с кухней и удобствами, а второму – часть комнаты, где ему достраивали санузел.

Тесное соседство – неединственная проблема, с которой пришлось столкнуться новоселам: квартира без отопления и не газифицирована, несмотря на то, что в многоэтажке уже подключен газ, голубое топливо к «подарку» подвести невозможно. Удобства отсутствуют еще в четырех квартирах, в которые так же расселили по два ветерана, пишет «Искра».

Родственники «вознагражденных» севастопольцев подозревают, что возможно, выделение квартир стало условием введения дома в эксплуатацию: сразу после вселения ветеранов застройщику были выданы необходимые разрешения. По поводу «подарка» близкие ветеранов намерены обратиться в прокуратуру, а также к президенту России Владимиру Путину.

Севастополь, Анастасия Зук

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