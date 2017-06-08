Союз ветеранов России осудил севастопольские власти за издевательства над фронтовиками

В Российском союзе ветеранов возмущены выделением севастопольским фронтовикам неприспособленных для жилья квартир. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава организации Михаил Моисеев усмотрел в этом беззаконие со стороны местных чиновников, признав ситуацию ужасной.

«Конечно, это нарушение всякого законодательства. Поверьте мне. Это кошмар. Это я как руководитель Советского комитета ветеранов, сегодня это Российский союз ветеранов, авторитетно говорю», – цитирует «НСН» Михаила Моисеева.

Руководитель организации заявил, что Российский союз ветеранов намерен разобраться в ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», по данным местных СМИ, десять ветеранов Великой Отечественной войны Севастополя в честь Дня победы получили в подарок от местных властей пять квартир – по одной на двух фронтовиков. Квартиры оказались поделены перегородками, без подведенного отопления и газификации. Родственники ветеранов намерены обратиться в прокуратуру, а также к президенту России Владимиру Путину.

В правительстве Севастополя избрали тактику полного отрицания фактов, изложенных в севастопольских СМИ. Мол, претензий и замечаний при передаче квартир от ветеранов и их представителей не было. Однако родственники фронтовиков уверены, что в случае предъявления претензий и отказа от квартиры очередь на получение жилья была перенесена, поэтому выбор – брать или не брать квартиру (точнее половину квартиры) – не стоял.

Между тем, подразделение Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю начало проверку фактов, изложенных в СМИ.

«Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за данные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.06.17

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