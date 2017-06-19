Нашли крайнего: в Севастополе уволили директора департамента капстроительства

В Севастополе уволили директора департамента капитального строительства Андрея Попова. Чиновник лишился должности из-за истории с жильем для ветеранов.

Как уже сообщал «Новый День», севастопольские власти предоставили городским защитникам отечества в качестве подарка ко Дню Победы неприспособленное жилье: пять квартир – по одной на двух фронтовиков. Квадратные метры оказались поделены перегородками, без подведенного отопления и газификации. Информация попала в СМИ. Разгорелся скандал.

«Эта тема вышла на федеральный уровень. Я впервые комментирую ситуацию. Мне понадобилось время, чтобы разобраться. Ситуация недопустима. В этом случае мы не привлекли ветеранские организации при приёме квартире. Я всегда обращаюсь к общественным организациям, чтобы они проверили. Но на этот раз я доверился своему департаменту, – завил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. – Претензия была к директору департамента капитального строительства, сегодня он был уволен. Новый человек назначен».

По словам ВРИО, пятеро ветеранов согласились остаться в предоставленных квартирах. Трем новоселам, высказавшим недовольство «подарком» (по информации Овсянникова их четверо), предоставят полноценные квартиры.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.06.17

Конституционный Суд РФ рассмотрит вопрос крымской национализации. / Евросоюз продлил санкции для Крыма и Севастополя. / Жадность vs погода: черноморские курорты начали снижать цены. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»