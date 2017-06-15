«Одаренным» севастопольским ветеранам обещают дать нормальное жилье

В Севастополе ветераны, «награжденные» непригодными для жизни квартирами, получат другую жилплощадь.

Как уже сообщал «Новый День», севастопольские власти предоставили городским защитникам отечества в качестве подарка ко Дню Победы неприспособленное жилье: пять квартир – по одной на двух фронтовиков. Квадратные метры оказались поделены перегородками, без подведенного отопления и газификации. Информация попала в СМИ. Разгорелся скандал. Трем новоселам, высказавшим недовольство «подарком», предоставят полноценные квартиры.

Так, два ветерана уже осмотрели новое жилье и дали согласие, а вопрос по еще одному фронтовику решается. При этом родственники «одаренных» севастопольцев подчеркивают: вопрос решился благодаря резонансу в СМИ, так как обращения к местным властям никакого результата не дали.

Между тем, несмотря на проверки прокуратуры и следственного комитета РФ, остальные семи ветеранам, которые не стали бунтовать против «подарка», придется довольствоваться «половинчатым» жильем.

Напомним, что в правительстве Севастополя избрали тактику полного отрицания фактов, изложенных в СМИ. Мол, претензий и замечаний при передаче квартир от ветеранов и их представителей не было. Однако родственники фронтовиков уверены, что в случае предъявления претензий и отказа от квартиры очередь на получение жилья была бы перенесена, поэтому выбор – брать или не брать половину квартиры не стоял.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.06.17

За переезд в Крым обещают миллион. Правда, дадут не всем. / Капитан, устроивший морскую аварию под Керчью, убил ребенка клиентки. / В Крыму раскрыто убийство, совершенное 20 лет назад. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»