российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 января 2018, 11:28 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Чиновники Севастополя отказались признавать ветеранов Великой Отечественной войны

Шестерым жителям Севастополя пришлось через суды доказывать свой статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные чиновники управления труда и социальной защиты отказали ветеранам в замене украинских удостоверений на документы российского образца. Что и послужило причиной для судебных разбирательств.

Об этом рассказал прокурор Севастополя Игорь Шевченко, подводя итоги работы ведомства в 2017 году. По его словам, для того, чтобы ветераны могли добиться справедливости, прокуратуре пришлось обратиться в суд, который и установил, что севастопольцы работали в тылу в период с 1941 по 1945 годы.

«Суд согласился с позицией прокуратуры. Права ветеранов восстановлены», – цитирует «Новый Севастополь» Шевченко. По его данным, всего ведомством в 2017 году было подано восемь исков, из которых суд рассмотрел пока только шесть.

Из-за отношения к ветеранам также возникли проблемы и у чиновников департамента капитального строительства правительства Севастополя. Сейчас расследуется уголовное дело, связанное с покупкой для девяти ветеранов жилья, размеры которого не соответствует нормам федерального законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», севастопольские власти ко Дню Победы предоставили защитникам отечества неприсобленное жилье: пять квартир – по одной на двух ветеранов. У некоторых «новоселов» не оказалось ни отопления, ни газа. После того как информация об этом попала в СМИ, разгорелся скандал, вышедший на федеральный уровень, а своей должности лишился директор департамента капстроительства Андрей Попов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.01.18

На Украине продают Верховную раду – с оленями. / Рассмотрение генерального плана Ялты отложили до апреля. / В Крыму выставят на торги туалет Коломойского. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Нашли крайнего: в Севастополе уволили директора департамента капстроительства

«Одаренным» севастопольским ветеранам обещают дать нормальное жилье

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров