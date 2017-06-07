В правительстве Крыма усомнились, что чиновники на селе ходят на работу

Крым просел по показателям освоения бюджетных средств в общероссийском рейтинге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний процент освоения составляет 34%, в то время как, по состоянию на 26 мая, в целом по России показатель равен 41,9%.

«Хотелось бы улучшить наше место по Российской Федерации по исполнению бюджетов муниципальных образований», – сказала министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее данным, освоение по городским округам составляет 32,8%, или 8,7 млрд рублей. Лидерство здесь удерживает Джанкой с 39,8%, а самыми худшими регионами признаны Саки (17,4%) и Евпатория (25,1%).

В районах ситуация лучше: освоение составляет 35,5%, или 7,6 млрд рублей. Лучшим среди районов в министерстве финансов считают Красногвардейский, где уровень освоения дошел до отметки в 38,1%. Антилидеры – Ленинский (31,8%) и Первомайский (32,6%) районы.

В то же время, наиболее провальная ситуация сложилась в сельских поселениях, где освоение бюджетных средств не превышает и 10%.

«Я так понимаю, что эти деньги не нужны, и их нужно перераспределять, вас можно лишать дотаций», – заявила Кивико, обращаясь к главам проблемных поселений.

В качестве примера она привела Багеровское сельское поселение с 5% освоения, Золотопольненское сельское поселение с 5,6% и Зиминское сельское поселение с 5,8%.

«Когда вы заказываете деньги, а исполняете их на 5%, возникает вопрос – вы вообще на работу ходите или нет?!» – возмутился вице-премьер республики Виталий Нахлупин, поддержавший предложение забирать у не исполняющих планы поселений средства и направлять их в населенные пункты с идеальной статистикой по исполнению бюджета.

Кивико назвала «позором» и работу чиновников из сельских поселений, где сложилась ситуация с кардинально низким исполнением кассовых планов. Министр финансов предложила наказать чиновников, ответственных за эту работу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.06.17

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