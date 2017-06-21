Крымские министерства «зажимают» деньги: муниципалитеты не успевают их вовремя тратить

В проблемах муниципалитетов по освоению бюджетных средств усмотрели вину крымских министерств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли в министерстве финансов Крыма после встречи с представителями поселковых советов и районных администраций.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выяснилось, что не все госорганы исполнительной власти своевременно доводят муниципалитетам бюджетные средств, необходимые для реализации профильных программ.

«Мы уже говорили с Ириной Валерьевной (Кивико, министром финансов Крыма – прим. «НД»). Надо чтобы Минфин подготовил проект распоряжения или поручения о том, чтобы деньги доводились до муниципальных образований до 1 февраля», – сказал Аксенов.

По его информации, в ряд муниципалитетов деньги на исполнение намеченных планов приходят не в начале года, а лишь в середине весны, что сказывается на соблюдении сроков реализации программ.

«То есть, деньги провисели на счетах министерств, главных распорядителей бюджетных средств , а в конце апреля они успешно скинули их на поселковые советы. И у них уже отставания, у многих», – пояснил глава Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в ряде сельских поселений Крыма освоение бюджетных средств не превышает и 10%, что вызвало возмущение у министра финансов Крыма Ирины Кивико, раскритиковавшей местных чиновников на одном из селекторных совещаний. К примеру, у Багеровского сельского поселения освоение на конец мая составляло всего 5%. Министр предложила лишать дотаций такие поселения, распределяя эти деньги между другими населенными пунктами внутри одного региона. Ее предложение поддержал вице-премьер Виталий Нахлупин, усомнившийся, что местные чиновники вообще ходят на работу.

Впоследствии некоторых ответственных за срыв планов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Комментируя необходимость переноса сроков, Аксенов призвал муниципалитеты, имеющие подобные проблемы, самим обращаться за помощью в правительство, не дожидаясь доведения ситуации до критического предела. Одним из самых запаздывающих по переводу денег ведомств глава Крыма назвал министерство ЖКХ. Ранее Кивико озвучивала, что средства, по исполнению которых были сорваны сроки, предназначены, в том числе, на проведении капремонтов общежитий, водопроводных сетей, канализационной системы, установку и обустройство детских площадок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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